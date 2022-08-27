Китайский буддийский монастырь может стать убежищем для Путина - российский оппозиционер

Путина будут пытаться убить в России, убежищем может стать для него Китай / Коллаж фото Reuters

После поражения РФ в войне против Украины российского диктатора Владимира Путина будут пытаться убить и нельзя исключать, что это получится сделать. "Мирную" старость ему может обеспечить Китай. Так считает российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский, сообщает ТСН.ua.

Именно Китай может стать единственной страной, в которой Путин сможет скрыться от убийства или международного трибунала. Пионтковский считает, что даже президент Турции Эрдоган не сможет "спасти" Путина.

"В России его все равно убьют. Или его убьют ультра фашисты, которые не смогут простить ему поражение России. Или он будет приговорен к казни трибуналом следующей российскою властью. Ни одна западная страна, не та же Турция, не могут ему гарантировать, что его не выдадут международному трибуналу. Президента Китая Си Цзиньпин может твердо гарантировать ему жизнь и никто от него даже не будет потом требовать выдачи Путина. Все будут довольны, что он тихо доживает свою жизнь в буддийском монастыре", — говорит Пионтковский.

Ранее Андрей Пионтковский заявлял, что в случае дальнейших успехов ВСУ на фронте в России произойдет переворот, который приведет к свержению Владимира Путина. Однако тем, кто придет к власти в России, нужно будет назначить кого-нибудь виновным.

Он также считает, что Путин изменил концепцию войны в Украине и теперь имеет две цели - взорвать Запорожскую АЭС и обвинить в этом Украину. Таким образом он хочет остановить наступление украинской армии. В случае удара по захваченной атомной станции в Энергодаре, война будет невозможна.

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