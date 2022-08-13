"Цель Путина будет достигнута одним ударом": Пионтковский раскрыл коварный план хозяина Кремля

Андрей Пионтковский считает, что Путин хочет взорвать ЗАЭС / Фото УНИАН, Радио Свобода

Президент страны-агрессора Владимир Путин изменил концепцию войны в Украине. У него есть две цели – взорвать крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, обвинив в этом Украину, и тем самым остановить наступление украинской армии.

Такое мнение озвучил российский публицист Андрей Пионтковский в интервью Наталье Влащенко на ее Youtube-канале.

"Человек, который размахивал ядерной бомбой и угрожал всему миру в день вторжения в Украину 24 февраля, теперь полностью изменил концепцию. Теперь говорит, что он за мир и против ядерного оружия. Потому что Путин сейчас готовится к двум целям – взорвать ЗАЭС, обвинив в этом Украину, и сорвать наступление украинской армии", - сказал публицист.

Пионтковский отметил, что после удара по захваченной россиянами атомной электростанции в Энергодаре, война не будет возможна.

"Вы представляете, что будет после этого взрыва? Люди, которые говорили, что не знают, кто - украинцы или россияне - обстреливает ЗАЭС, будут орать "Остановите войну немедленно и давайте перемирие". Действительно, никакая война тогда не будет возможна на отравленной территории", – сказал эксперт.

Пионтковский считает, что таким образом Путин добьется всех целей – остановки наступления украинской армии на оккупированные Россией территории, в частности на Херсон, прекращения огня, поставок американского оружия и страшного удара по украинскому народу.

"Самые горячие и необходимые цели Путина будут достигнуты одним ударом", – добавил публицист.

Как сообщал Главред, эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой, и объяснила почему.

В РФ угрожают взорвать Запорожскую АЭС

Российские оккупанты открыто признают, что заминировали все важные объекты захваченной ими Запорожской атомной станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

В частности, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС рф, командующий гарнизоном Запорожской атомной электростанции генерал-майор Валерий Васильев в выступлении перед своими солдатами намекнул на готовность взорвать ЗАЭС при попытке штурма Вооруженных сил Украины.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Позже в Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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