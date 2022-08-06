"Чудом не взлетела на воздух": оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиации

Оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиации/ Reuters, Telegram Андрей Ермак

Российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной Запорожской атомной электростанции, обстреляв АЭС вечером 5 августа.

Сейчас есть риск утечки водорода и распыления радиоактивных веществ. Об этом сообщает" Энергоатом Telegram

"По состоянию на 08:00 6 августа 2022 года Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности. Двойной обстрел ЗАЭС российскими войсками из РСЗО в течение одного дня, 5 августа, повлек серьезный риск для безопасного функционирования станции", – отмечается в сообщении.

В результате обстрелов оккупантами станции на одном из энергоблоков сработала аварийная защита. Сейчас один из трех работающих энергоблоков отключен.

В "Энергоатоме" отмечают, что украинский персонал станции продолжает работать, и направляет свои усилия на то, чтобы устранить последствия повреждений.

"Украина призывает мировое сообщество безотлагательно принять меры для принуждения России освободить ЗАЭС и передать электростанцию под контроль Украины ради безопасности всего мира", – подчеркнули в "Энергоатоме".

"Запорожская АЭС чудом не взлетела на воздух"

В Офисе президента Украины призвали МАГАТЭ и ООН отреагировать на обстрел россиянами Запорожской АЭС и заставить их передать атомную электростанции под контроль специальной комиссии. Об этом советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter.

"Это субботнее утро во многих городах Европы стало возможным потому, что вчера Запорожская АЭС чудом не взлетела на воздух. Россия захватила станцию и устраивает опасные провокации. МАГАТЭ и ООН должны жестко требовать от России выйти с АЭС и передать ее под контроль специальной комиссии", – написал Подоляк.

скрин

В то же время глава ОП Андрей Ермак назвал такие действия РФ ядерным терроризмом.

"То, что происходит на Запорожской АЭС – это ядерный терроризм от России. Вся ядерная отрасль рф должна оказаться под санкциями, а сама Россия – в списке стран-спонсоров терроризма", – подчеркнул он в Telegram.

Запорожская АЭС может быть заминирована

Мэр города Энергодар, возле которого расположена Запорожская АЭС, Дмитрий Орлов заявил, что россияне прячут между энергоблоками тяжелое оружие. Также, по его словам, АЭС может быть заминирована и там могут готовиться различные провокационные действия. Об этом Орлов сказал в эфире телемарафона.

"Они прячут тяжелое оружие, то есть ракетные системы залпового огня, между энергоблоков. То есть они немного отходят и обстреливают противоположную сторону Днепра, город Никополь, Марганец и Запорожское направление. А потом прячут эти системы между энергоблоками", – отметил он.

Обстрел оккупантами Запорожской АЭС

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

Читайте также: