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Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС: есть угроза распыления радиоактивных веществ - Энергоатом

5 августа 2022, 21:51

Работники Росатома знали о запланированном обстреле и сбежали со станции заранее, украинские работники продолжали работать.

Запорожская АЭС, российские военные
Оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС / Коллаж Википедия, УНИАН

Российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Об этом сообщает Энергоатом.

Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

"Три "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции, возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус. Есть риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть угроза возникновения пожара. По предварительным данным пострадавших нет.

Следует отметить, что представители "Росатома" знали о запланированном обстреле, они спешно покинули станцию перед ним. Украинский персонал находился на ЗАЭС и, рискуя своей жизнью, выполнял все меры по обеспечению ядерной и радиационной безопасности. Именно украинский персонал ликвидирует повреждения.

Также отмечается, что почти во всем Энергодаре после обстрела станции пропал свет.

"Захватчики разбомбили электроподстанцию "Луч", в результате чего почти весь город (6 из 7 микрорайонов) остались без света. Также не работает водозаборная станция-в городе отсутствует вода. Это настоящая гуманитарная катастрофа, которую намеренно создают рашисты", - говорится в сообщении.

Известно, что сегодня, 5 августа, это была уже не первая атака оккупантов на ЗАЭС. Чуть ранее они попали в высоковольтную линию связи 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС - Запорожская ТЭС. Станция была повреждена, на одном из энергоблоков сработала аварийная защита и включились дизель-генераторы. Этот энергоблок сейчас разгружен и отключен от энергосети.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Это уже не первый случай, когда оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизни огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

Другие новости:

война в Украине российское вторжение Запорожская АЭС
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