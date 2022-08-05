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Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал Марченко

5 августа 2022, 18:44

Освобождение украинских территорий продлится дольше.

Горячая фаза войны закончится до конца года - генерал Марченко
Горячая фаза войны закончится до конца года / коллаж фото УНИАН

Горячая фаза войны может закончиться до конца этого года. Освобождение украинских территорий продлится дольше. Об этом заявил генерал-майор Дмитрий Марченко в комментарии телеведущему Тарасу Березовцу.

Он добавил, что стороны "не потянут длительную горячую фазу".

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится до конца года однозначно", - сказал Дмитрий Марченко.

Он отметил, что сроки освобождения украинских территорий будут зависеть от нескольких факторов, среди которых поставки оружия от партнеров.

Марченко считает, что оккупанты на сменят свою тактику на юге и будут пытаться наступать на Николаев по старому плану. Генерал-майор убежден, что армия РФ не сможет достичь успехов в наступлении.

"Они тоже боятся, надо сопротивляться. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не будем пускать", – сказал Марченко.

Ранее Главред сообщал, что на юге Украины скоро начнется чрезвычайно активная фаза боевых действий. ВСУ и оккупанты уже готовятся к этому. Российская армия формирует ударные группировки на Криворожском направлении и пытается подтянуть еще больше резервов.

Ситуация в Херсонской области

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович ранее рассказал о том, что РФ в Херсонской области сосредоточила около 30 тысяч своих войск. По словам Арестовича, они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Впрочем, он полагает, что ВСУ отобьют атаку оккупантов – боеспособность их подразделений крайне сомнительна.

В Оперативном командовании Юг заявили, что войска России намерены создать ударную группировку, чтобы отправиться в наступление в Херсонской области. Российские оккупанты ставят перед собой цель выхода на административные границы региона. Вражеская группировка создается на Криворожском направлении.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что РФ перебрасывает свои войска к северо-восточным районам Херсонщины. Они концентрируют большое количество оружия и военной техники. Оккупанты могут начать наступление вглубь территории с целью попытки перехватить инициативу и перевести украинские войска в оборону.

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