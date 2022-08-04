РФ стянула войска на Херсонщину: враг может наступать, чтобы сорвать планы ВСУ – Генштаб

Войска России попытаются заставить ВСУ перейти к обороне - Генштаб / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Reuters

Страна-агрессор Россия перебрасывает свои войска к северо-восточным районам Херсонской области. Оккупанты задействовали большое количество оружия и военной техники. Российские захватчики могут осуществить наступление в глубину территории, чтобы попытаться перехватить инициативу, создать угрозу успехам ВСУ и перевести украинские силы в оборону. Об этом заявил заместитель руководителя главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

В ходе брифинга Минобороны в четверг, 4 августа, он рассказал о том, что оккупанты стягивают свои силы к северо-восточным районам Херсонщины. Туда поступает большое количество оружия и техники.

По его словам, россияне могут пойти в наступление, чтобы перехватить инициативу и заставить украинские войска перейти к оборонительным действиям.

"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы нашим успехам. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", - подчеркнул Алексей Громов.

Ситуация в Херсонской области

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что Россия в Херсонской области сконцентрировала около 30 тысяч войск. По его словам, они намерены наступать на Кривой Рог и Николаев. Однако, как полагает Арестович, армия Украины отобьет атаку оккупантов, поскольку их войска демонстрируют слабую боевую подготовку.

В Оперативном командовании Юг рассказали о том, что оккупанты России намерены создать ударную группировку, чтобы перейти в наступление в Херсонской области. Российские войска планируют выйти на административные границы региона. Группировка формируется на Криворожском направлении.

Советник Банковой Алексей Арестович напомнил, что ВСУ освободили уже 53 населенных пункта на Херсонщине. Как утверждает он, контрнаступление украинской армии в регионе будет идти медленно. Масштабной атаки ждать не следует.

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