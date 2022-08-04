"Медленное, скучное, тихое наступление": Арестович рассказал, как ВСУ будут освобождать Херсонщину

Арестович рассказал, как ВСУ будут освобождать Херсонщину / Фото УНИАН, Суспільне

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным. Об этом он сказал в эфире Фейгин Live в среду, 3 августа.

Вооруженным силам Украины уже удалось деоккупировать 53 населенных пункта в Херсонской области. По словам советника главы ОП, это будет продолжаться и дальше.

"Все ждут контрнаступления в четыре утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал Арестович.

Смотрите новости Херсона онлайн:

Как сообщал Главред, ранее Алексей Арестович заявлял, что войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты могут попасть в ловушку в Херсонской области. По его словам, у Генерального штаба, вероятно, есть определенный план по уничтожению российских войск в Херсонской области, поэтому там и не рушатся в полном объеме мосты и понтонные переправы.

Другие новости: