Россия собрала 30 тысяч войск на Херсонщине и намерена идти на Кривой Рог и Николаев – Арестович

Армия Украины отобьет новое наступление войск России на юге - Арестович / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН, Офис президента

Войска России собрали в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев. Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире YouTube-канала Фейгин Live он рассказал о том, что российские оккупанты увеличили свою группировку на Херсонщине с 12-15 до 30 тысяч военных.

"На Херсонском направлении в общей сложности примерно под 30 российских БТГ. На правом берегу – 22-25 тысяч. Всего было 12-15 тысяч, добавили около 10 тысяч", - отметил Арестович.

По его словам, россияне разворачивают множество командных пунктов, как на левом, так и на правом берегу. Рано или поздно ВСУ нанесут по ним удары ракетными системами HIMARS.

Советник главы Офиса президента акцентировал внимание на том, что армия России собирается наступать на Кривой Рог и Николаев. Ожидается "храброе наступление", оккупантам поставили задачу быть готовыми 6 августа. Но сроки итоговой подготовки могут смещаться.

Впрочем, как ожидает внештатный советник Банковой, наступление будет провальным, а ВСУ отобьют атаку. Степень готовности этих российских подразделений, как утверждает Арестович, оставляет желать лучшего.

"Общий замысел такой – пойти на Кривой Рог и Николаев. Хочу предупредить жителей Кривого Рога и Николаева – можете особо не бояться, ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает…Они, мягко говоря, не очень боеготовны – дутые штаты, не хватает людей, морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать лучшего", - подчеркнул Алексей Арестович.