ВСУ освободили более 40 пунктов на Херсонщине: ситуация критическая, людям следует уезжать – ОВА

Армия Украины освободила 46 населенных пунктов в Херсонской области - ОВА / Коллаж Суспільне, DVIDSHUB Flickr

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного военного вторжения России освободили 46 населенных пунктов в Херсонской области. Есть села, которые разрушены практически полностью, россияне продолжают обстреливать данные территории. Ситуация в области критическая, людям нужно эвакуироваться в более безопасные регионы. Об этом заявил исполняющий обязанности руководителя областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

В ходе своего брифинга в понедельник, 1 августа, он рассказал о том, что 46 населенных пунктов силы обороны Украины уже освободили. Большинство на севере региона – недалеко от Днепропетровской области – и частично на юге, где рядом Николаевщина.

"В Херсонской области на сегодня уже деоккупировано 46 населенных пунктов, большинство - это на севере (области), которая граничит с Днепропетровской областью, и немного на юге, на границе с Николаевской областью", - отметил Бутрий.

По его словам, на территориях, которые ВСУ удалось освободить, есть села, которые "практически разрушены на 90%". Россияне продолжают их обстреливать, большинство населения выехало.

Также чиновник акцентировал внимание на том, что ситуация в регионе критическая, людям нужно уезжать в более безопасные области.

"Чтобы себя обезопасить, я рекомендую эвакуироваться на более безопасные территории до освобождения области", - подчеркнул Дмитрий Бутрий.

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Ситуация в Херсонской области

Армия Украины продолжает военную операцию в Херсонской области. Воины 26 июля нанесли артиллерийские удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Эстакада больше не пригодна для эксплуатации.

В Оперативном командовании Юг 30 июля сообщили, что ВСУ ударили и по Антоновскому железнодорожному мосту. Путепровод также поврежден, коммуникация по нему невозможна.

В разведке Великобритании отмечали, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении уже в самом разгаре. Работает артиллерия украинских войск, наносятся удары по стратегически важным объектам и вражеским позициям. Согласно данным специалистов, Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

Журналисты CNN отметили, что Россия, похоже, решила сосредоточиться на удержании оккупированного Херсона, который важен для Москвы с точки зрения подачи воды в захваченный Крым. Оккупанты по-прежнему контролируют большие территории к северо-востоку от города и могут пополнять свои силы на западному берегу при помощи понтонных переправ и паромов через Днепр. Однако ВСУ бьют по стратегической логистике, командным пунктам и складам врага. Украинские войска намерены переломить ситуацию, применяя РСЗО HIMARS.

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