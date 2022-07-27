Вооруженные силы Украины подтвердили удар по Антоновскому мосту

Удар Антоновский Мост / Скриншот видео Соцсети

Силы обороны Украины подтвердили, что ВСУ нанесли 26 июля нанесли удар по Антоновскому мосту. Эстакада повреждена.

"Удары по Антоновскому мосту были, но они были филигранными", — сказала спикер ОК Юг Наталья Гуменюк.

"Подчеркиваю, что наши силы держат под контролем важные логистические транспортные пути, которые для врага имеют критическое значение, потому что это не дает ему возможности маневров и подтягивать силы и боеприпасы. То, что внимание приковано к мосту, понятно. Я замечу, что мы ценим все, что есть в нашей стране, даже когда оно под оккупантами. Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Работа нашей артиллерии настолько аккуратна и ювелирна, что направлена больше на деморализацию вражеского войска. Удары были, но они были филигранными", — сказала Наталья Гуменюк.

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