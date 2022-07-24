Перелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВА

Вооруженные силы Украины преобладают на поле боя над войсками РФ в Херсонской области, сказал Сергей Хлань.
Можно предположить, что уже к сентябрю оккупированные войсками России районы Херсонской области будут освобождены. Перелом на поле боя уже случился – ВСУ преобладают на Херсонщине над военными подразделениями захватчика. Об этом сказал советник руководителя областной военной администрации Сергей Хлань.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что планы Москвы проваливаются, и освобождение силами обороны Украины Херсонской области приближается.
Читайте такжеЕсли ВСУ освободят Херсон, тогда либо рухнут войска РФ, либо начнется контрнаступление – Жданов"Можно сказать, что к сентябрю Херсонская область обязательно будет освобождена, и все планы оккупантов провалятся", - считает Хлань.
По его словам, перелом на участке поля боя уже заметен. ВСУ преобладают над войсками РФ. Можно сказать, что украинские войска переходят от обороны к контрнаступательным действиям.
"Можно сказать, что на поле боя произошел перелом. Мы видим, что Вооруженные Силы Украины преобладают в своих последних боевых действиях. Можно сказать, что мы переходим от оборонительных действий к контрнаступательным", - подчеркнул Сергей Хлань.
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Ситуация в Херсонской области
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 23 июля сделал заявление о том, что армия Украины ударила по мосту вблизи села Дарьевка через реку Ингулец. По словам чиновника, ВСУ эффективно разрушают логистику оккупантов РФ.
В американском Институте изучения войны предположили, что силы обороны Украины, вероятно, либо готовятся, либо уже начали контрнаступательную операцию в Херсонской области. Как полагают аналитики, сейчас сведений о боях из открытых источников не будет. Информация, вероятно, станет ограниченной и будет подаваться с опозданием.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 24 июля отметил, что ВСУ переходят к контрнаступательным действиям в Херсонской области. Как сказал он, ВСУ выполнили стратегические задачи, когда нанесли удары по Антоновскому и Дарьевскому мостах, и уничтожили боеприпасы, командные пункты и технику в тылу российских войск и по линии боевого столкновения.
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