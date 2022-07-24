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ВСУ переходят к зачистке Херсонщины: готовятся мощные удары по оккупантам

24 июля 2022, 16:32

ВСУ готовятся нанести более мощные и точные артиллерийские удары по линии фронта.

Вертолеты ВСУ
ВСУ переходят в контрнаступление на Херсонщине / УНИАН

Вооруженные силы Украины после подготовительных действий начинают контрнаступательные действия на южном направлении в Херсонской области.

Как подчеркнул депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Espreso, стратегические шаги были сделаны в ходе ударов по Антоновскому и Дарьевскому мостам, а также при уничтожении боеприпасов, командных пунктов и техники в тылу врага, а также по линии столкновения.

"Это результаты подготовительной работы. Теперь вопрос в более мощных и точных артиллерийских ударах по линии фронта и в зачистке орков на занятых ими позициях", – считает он.

При этом он обратил внимание на то, что понимая перевес в пользу ВСУ оккупанты начали в спешке издавать пропагандистские указы о подготовке к проведению "референдумов".

"Наверное, оккупанты начали готовить новые цели для HIMARS, я так понимаю. Потому что как раз вот эти центры избиркомов будут новыми целями с теми предателями, которые согласятся там работать", – добавил Хлань.

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На Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявил, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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