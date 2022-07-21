Новое наступление РФ в Донецкой области может привести к оккупации двух крупных городов - ISW

РФ може оккупировать Славянск / Фото соцсети

Новое наступление российских оккупантов может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40 и, вероятно, завершится оккупацией крупных городов - Славянска или Бахмута. Об этом говорится в анализе экспертов Института изучения войны (ISW).

За последние несколько недель войска РФ не добились значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Также оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени увязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него. Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

Возобновление активного наступления оккупантов после краткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни или недели.

Эксперты отмечают, что российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности.

Как сообщал Главред, ранее в разведке Министерства обороны Великобритании прогнозировали, что российские оккупационные войска вероятнее всего бросят все силы на то, чтобы захватить два небольших городка в Донецкой области – Северск и Долина. Эти населенные пункты захватчикам нужны, чтобы подобраться поближе к крупным городам региона – Славянску и Краматорску, которые оккупанты хотят захватить следующими.

Военные аналитики ISW не исключали, что российская армия, вероятно, готовится к одновременному наступлению на Славянск и Краматорск.

Смотрите новости Донбасса онлайн:

Другие новости: