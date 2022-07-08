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Оккупанты готовят одновременный штурм Славянска и Краматорска - ISW

8 июля 2022, 06:46

Российские войска готовят наступление на два города Донецкой области - Славянск и Краматорск. Сейчас они бьют артиллерией, чтобы подготовить почву для штурма.

Наступление на Славянск и Краматорск
Оккупанты могут готовить наступление сразу на два города - Славянск и Краматорск / Фото УНИАН, bessarabiainform.com

Российская армия, вероятно, готовится к одновременному наступлению на Славянск и Краматорск. Такое предположение озвучили аналитики вашингтонского Института изучения войны в сводках по итогам суток 7 июля.

Эксперты сообщили об артиллерийских ударах, которые наносят российские оккупанты по позициям ВСУ к югу от Барвенково, обстрелах Никополя и Новопавловки, а также нескольких населенных пунктов северо-западнее Славянска.

По мнению аналитиков ISW, эти удары могут свидетельствовать о том, что оккупанты стремятся обойти Барвенково с востока и либо двигаться в направлении шоссе E40 Изюм-Славянск для продвижения на юго-восток в сторону Славянска, либо двигаться прямо к юго-востоку от Барвенково. в сторону Краматорска.

"Российские силы могут создавать условия для возможного штурма Краматорска, который будет идти параллельно с наступлением на Славянск", - говорится в сообщении ISW.

Отмечается, что российские войска добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные действия к западу от Лисичанска.

Российские войска продолжали наступление к югу и восточнее Бахмута, и провели безуспешную атаку к северу от Харькова.

Также сообщается, что в российских регионах продолжают создавать собственные временные добровольные отряды, чтобы компенсировать потери личного состава на войне в Украине.

Напомним, 7 июля российские военные обстреляли центр Краматорска Донецкой области. Оккупанты ударили авиаракетами. В результате авиаудара погибли люди.

Как сообщал Главред, в Министерстве обороны Великобритании считают, что российская армия после захвата Лисичанска будет пытаться взять Славянск. Туда оккупанты уже перебросили основные свои силы. Битва за город может стать основной в битве за весь Донбасс.

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