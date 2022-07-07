Оккупанты ударили авиаракетами по Краматорску: есть жертвы

Оккупанты ударили авиаракетами по Краматорску / facebook.com/pavlokyrylenko.donoda, УНИАН

Российские военные обстреляли центр Краматорска Донецкой области. Оккупанты ударили авиаракетами. Об этом заявил мэр Краматорска Александр Гончаренко.

В результате авиаудара погибли люди.

"Авиаракетный удар по центральной части Краматорска. Есть жертвы. Выясняем последствия, работают спасательные службы. Оставайтесь в укрытии, опасность не миновала", - написал он.

Оккупанты обстреляли Краматорск авиаракетами / Александр Гончаренко

Читайте такжеРоссияне обстреляли Краматорск и Харьковщину: первые подробности

Напомним, 3 июля российские военные обстреляли спальные районы Краматорска. Удары они нанесли из РСЗО "Смерч". В результате обстрела пострадала женщина. Под обстрел попали частные и многоквартирные дома, а также школа.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ранее заявил, что задержка поступления оружия от Запада для контрнаступления ВСУ связана с тем, что на складах нет столько вооружений. Как только они будут пополнены, нужное украинской армии вооружение поступит в Украину за месяц, два-три.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что есть опасность перехода войны России против Украины в затяжной конфликт. По его мнению, Путин полагает, что в такой ситуации Киев не сможет сблизиться с ЕС и НАТО и столкнется с трудностями восстановления государства после войны. Путин не сможет реализовать все свои цели и будет максимально затягивать военные действия.

По мнению военного эксперта Олега Жданов, президент РФ Владимир Путин будет работать над прямым подключением Беларуси к войне против Украины. При этом он также потребует от Минска и стран ОДКБ либо военной техники, либо войск для захвата украинского государства.

Другие новости: