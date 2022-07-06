РФ "анонсировала" применение химического оружия: какие города под серьезной угрозой

РФ готовится к применению химического оружия / ua.depositphotos.com

Россия готовится у применению химического оружия на территории Украины. При этом РФ уже даже обвинила в этом украинских защитников. Химическую атаку "анонсировал" представитель РФ в организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин, сообщает РБК-Украина.

Он заявил, что РФ уже отправила в организацию ноту про провокацию с химическим оружием, которую якобы готовит Украина.

Под угрозой могут находится жители Харькова, Николаева и Донецкой области.

"Мы направили уже соответствующую ноту в технический секретариат, сообщили о планах провокации, которая готовится в Николаевке (Донецкая область - Главред)", - сказал Александр Шульгин.

Стоит отметить, что нет оснований предполагать, что РФ просто пугает своими заявлениями, ведь ранее подобные сообщения сбывались. В России могут "анонсировать" подобные удары, обвинив в этом украинскую сторону, а потом совершить запланированное.

Читайте также"Я знаю, что творится в войсках России": Арестович озвучил новый прогноз о войне в Украине

Напомним, ранее оккупанты "анонсировали" химатаку по Одесской области. В РФ заявили, что Украина якобы готовит провокации для того, чтобы потом во всем обвинить российских военных.

Также в Минобороны РФ говорили о подготовке к обстрелам больниц. Они утверждали, что на территории учреждений находятся украинские военные, которые готовят провокации.

Другие новости: