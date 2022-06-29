Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

Оккупанты утверждают, что именно в зданиях гражданской инфраструктуры находятся огневые позиции ВСУ.
В российском Минобороны во время брифинга "анонсировали" удары по украинским больницам. При этом они во всем обвиняют ВСУ. Об этом сообщает ТСН.
Оккупанты утверждают, что именно в зданиях гражданской инфраструктуры находятся огневые позиции ВСУ. Таком образом Украина якобы провоцирует российскую армию.
Под угрозой обстрела может находиться кожвендиспансер и клиника "Медцентр" в Бахмуте. Оккупанты утверждают, что подходы к этим больницам якобы заминированы.
В Чернигове может оказаться под ударом областной тубдиспансер. В РФ утверждают, что именно там был склад украинского оружия.
Также опасно может быть и в Высокополье в Херсонской области. Там, по мнению Минобороны РФ, якобы украинские военные готовят "провокацию".
В Донецкой области под ударом может оказаться больница в Северске. Оккупанты убеждают, что там огневые позиции и большое количество ВСУ.
Украинцев призывают не игнорировать сигналы тривоги, ведь российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления, а потом оправдывались, обвиняя ВСУ.
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Ранее мы сообщали о том, что в России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС. Там утверждают, что Украина якобы планирует сама взорвать станцию. В РФ убеждают, что украинское командование разместило свои формирования на ТЭС.
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