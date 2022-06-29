Россия "анонсировала" удары по больницам: какие города в опасности

РФ может обстрелять украинские больницы / УНИАН

В российском Минобороны во время брифинга "анонсировали" удары по украинским больницам. При этом они во всем обвиняют ВСУ. Об этом сообщает ТСН.

Оккупанты утверждают, что именно в зданиях гражданской инфраструктуры находятся огневые позиции ВСУ. Таком образом Украина якобы провоцирует российскую армию.

Под угрозой обстрела может находиться кожвендиспансер и клиника "Медцентр" в Бахмуте. Оккупанты утверждают, что подходы к этим больницам якобы заминированы.

В Чернигове может оказаться под ударом областной тубдиспансер. В РФ утверждают, что именно там был склад украинского оружия.

Также опасно может быть и в Высокополье в Херсонской области. Там, по мнению Минобороны РФ, якобы украинские военные готовят "провокацию".

В Донецкой области под ударом может оказаться больница в Северске. Оккупанты убеждают, что там огневые позиции и большое количество ВСУ.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы тривоги, ведь российские оккупанты неоднократно совершали военные преступления, а потом оправдывались, обвиняя ВСУ.

Читайте такжеОккупанты обстреляли Одещину крылатыми ракетами "Оникс"

Ранее мы сообщали о том, что в России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС. Там утверждают, что Украина якобы планирует сама взорвать станцию. В РФ убеждают, что украинское командование разместило свои формирования на ТЭС.

Другие новости: