РФ готовится обстрелять Криворожскую ТЭС: в этом могут обвинить ВСУ

Россия может обстрелять Криворожскую ТЭС и обвинить в этом украинцев / Reuters, ДТЭК

В России "анонсировали" удары по Криворожской ТЭС. Там утверждают, что Украина якобы планирует сама взорвать станцию. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В РФ убеждают, что украинское командование разместило свои формирования на Криворожской ТЭС.

"Украинское командование сознательно разместило свои вооруженные формирования на Криворожской теплоэлектростанции (город Зеленодольск). Не исключено, что, не сумев спровоцировать российские вооруженные силы на нанесение удара по Криворожской ТЭС, украинские националисты могут сами взорвать элементы электростанции", - говорится в сообщении.

РФ заранее обвиняет Украину в том, что власти якобы планируют представить мировому сообществу "поддельные доказательства" удара по ТЭС российскими войсками.

Минобороны РФ убеждает, что ВСУ якобы хотят создать гуманитарную и энергетическую катастрофу, чтобы обвинить Россию.

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Напомним, 18 июня Россия нанесла ракетного удара по Кривому Рогу. Над городом поднимались клубы дыма. Перед ракетным обстрелом в Украине была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщили о наличии разрушений. В результате ракетного удара пострадали два человека.

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