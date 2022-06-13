Гатили из "ураганов" и минометов: россияне обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области

россияне обстреляли Сумскую и Днепропетровскую области / Facebook Дмитрий Невеселый

Войска РФ ночью и утром 13 июня обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня "Ураган", а по Сумской области было выпущено 20 снарядов из гранатомета.

Городской голова Зеленодольска Дмитрий Невеселый в Facebook сообщил, что од вражеским огнем разрушены дома и коммуникации.

"Ужасная ночь в общине. Город Зеленодольск был обстрелян системой залпового огня "Ураган" (кассетные снаряды), ранены пять человек, один погиб", – написал чиновник.

Он добавил, что также под обстрел оккупантов попало село Большая Костромка, где повреждены или разрушены жилые дома, линии газоснабжения и электроснабжения.

Читайте такжеУкраину ждет массированный обстрел со стороны РФ из-за поставок нового вооружения - NYTМэр Зеленодольска отметил, что специалисты проверяют город на наличие неразорванных кассетных снарядов. По его словам, противник на территории общины отсутствует, а обстрелы ведутся на расстоянии.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram назвал прошлую ночь в регионе самой напряженной. Он подчеркнул, что из "Ураганов" враг бил именно по жилым кварталам.

В частности, в Зеленодольске российские снаряды попали в центр города, где погибли и пострадали люди. В Великой Костромке без пострадавших, село частично без света.

Обстрел Сумщины

Российские оккупанты ежедневно обстреливают Сумскую область. Во второй половине дня на территории Белопольского общества было слышно три взрыва.

По информации Сумской областной военной администрации, к счастью, в результате атак РФ жертв и разрушений нет.

"Немного за 8:30 утра враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета. Ближе к 14 часам было еще 3 взрыва на территории Белопольской общины. Жертв и разрушений нет", - написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

Читайте такжеУгрозы новых ракетных обстрелов: Данилов ответил на шантаж ПутинаРанее сообщалось, что в Харькове 11-классники станцевали выпускной вальс на руинах своей разрушенной школы №134. В школе уцелела лишь площадка для игры в баскетбол. Именно там и состоялось прощание с учебным заведением.

Напомним, украинские военные на Харьковщине "поймали" российский танк. ВСУ нанесли на столько сильный удар, что у вражеского танка отлетела башня.

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