Выпускной вальс на фоне разрушенной школы: в Харькове выпускники растрогали своим танцем

В Харькове выпускники станцевали прощальный вальс возле разрушенной школы / Скриншот

В Харькове 11-классники станцевали выпускной вальс на руинах своей разрушенной школы №134. В школе уцелела лишь площадка для игры в баскетбол. Именно там и состоялось прощание с учебным заведением. Об этом сообщает Суспільне.

На территории школы шли бои. Туда еще 27 февраля ворвалось около 30 оккупантов. Однако учебное заведение стало и могилой для рашистов - украинские защитники их уничтожили.

Разрушение учебного заведения видел один из выпускников Глеб Опашнян, дом которого находится в 500 метрах от школы.

"Я услышал, что начали стрелять и с отцом пошел на второй этаж своего дома. Я почувствовал страх, осколок пролетел над моим домом и попал в дом соседей. То, что захватчики полегли здесь - это для меня радостная новость", - сказал выпускник.

Учительница географии Елена Мосолова приходит в школу чуть ли не каждый день. Ее дочь тоже выпускается из разрушенного учебного заведения. Женщина считает вальс возможностью хоть как-то компенсировать последний звонок для школьников.

"Последний звонок мы себе немного не так представляли для своих детей, но случилось так, как случилось, и хочется какой-то праздник деткам. Я сюда каждый день прихожу, не отпускает", – говорит Елена Мосолова.

Выпускников поддержали и бойцы подразделения Кгакеп, которые освободили школу от рашистов.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Харьков в ночь на четверг, 2 июня. Вражеский снаряд попал в здание школы на Салтовке. В результате погибла женщина, еще один мужчина получил ранения. Трех женщин, которые были в школе, спасли спасатели.

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