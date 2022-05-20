Оккупанты ударили по школе в Северодонецке, где прятались более 200 человек: есть погибшие

В помещении было много детей.
Российские захватчики обстреляли школу в Северодонецке на Луганщине, где прятались мирные жители. В результате погибли по меньшей мере три человека.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram. Он отметил, что в момент атаки в помещении находились более 200 человек.
"Утром орки из артиллерии попали в Северодонецкую школу, где в укрытии находились люди. Более 200 человек, много детей. Трое взрослых погибли на месте", – написал председатель ОВА.
Он отметил, что полиция Луганской области сейчас пытается перевезти людей в другое укрытие.
"Прошу, если вы остались в городе – постоянно находитесь в укрытиях", – добавил Гайдай.
Напомним, утром 20 мая в Киеве и еще трех областях прогремели мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Напомним, город Рубежное в Северодонецком районе Луганской области разделил судьбу Мариуполя. Русские захватчики практически полностью его уничтожили – сейчас там нет почти ни одного здания, которое уцелело. Фото разрушенного города показал Гайдай.
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