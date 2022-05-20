Во дворах кладбища, ни один дом не уцелел: Гайдай показал фото "второго Мариуполя" на Донбассе

Россияне разрушили до основания еще один промышленный город.
Город Рубежное в Северодонецком районе Луганской области разделил судьбу Мариуполя. Российские захватчики практически полностью его уничтожили – сейчас там нет почти ни одного здания, которое уцелело.
Местные жители вынуждены хоронить погибших людей прямо во дворах. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, обнародовав фото разрушенного Рубежного.
"Промышленный город разрушен до основания, уцелевших зданий нет, многие дома восстановить невозможно. Во дворах – кладбища", – написал Гайдай.
Он рассказал, что до войны в городе проживали более 60 тысяч жителей. Они работали на заводах, в бюджетной сфере, в развитом малом предпринимательстве.
"Сегодня рубежане разделились на три категории: те, что эвакуировались в безопасные города Украины или заграницу; те, кого депортировали в Россию или на оккупированные территории; те, что до сих пор в заложниках у кадыровцев и живут в подвалах города", – отметил глава Луганской ОВА.
Теперь здания в Рубежном похожи на разграбленные выжженные кирпичные коробки, отмечает Гайдай.
"Мы будем строить его почти с нуля. Победим. Сомнения нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов", – подчеркнул он.
Напомним вечером 19 мая российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горной общины один человек погиб, еще трое были ранены, сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.
Также утром в пятницу, 20 марта, в Киевской области и Киеве прогремели мощные взрывы. Перед этим в столице, области и многих других областях Украины была объявлена воздушная тревога.
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