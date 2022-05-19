Люди боятся выходить на улицу: рашисты обстреляли Луганскую область

Войска РФ обстреляли Луганскую область

Российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"В Горской громаде массовые разрушения жилых домов. Убит один человек, еще трое получили ранения. Люди на улицу боятся выходить", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.

"Войска намеренно стреляют по жилому массиву", - подчеркнул глава Луганской ОВА.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее заявил, что армия РФ на всех фронтах постепенно переходит к оборонительным действиям. Оккупанты пытаются занять такие позиции, на которых будет легче обороняться. Попытки наступления фиксируются только на Луганском и Изюмском направлениях.

В Североатлантическом альянсе считают, что Украина может одержать победу на войне против России. В организации говорят, что ВСУ уже удалось переломить ход событий в боях с российскими войсками. Поэтому у Киева может появиться возможность вернуть оккупированные Крым и Донбасс.

Эксперты Института исследований войны в США полагают, что войска России, вероятно, попытаются удержать свои позиции к западу от города Волчанск Харьковской области. Цель – сохранить линии обеспечения. Наступать там они уже не могут, поскольку потерпели неудачу на Изюмском направлении. Впоследствии россияне могут вывести свои силы из региона, а ВСУ пойти в контрнаступление под Изюмом.

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