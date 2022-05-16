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Пытается забрать всю Луганщину, бросив позиции у Харькова: аналитики США озвучили следующие шаги РФ

16 мая 2022, 07:25

Россияне могут отказаться от идеи захватить всю Донецкую область, а сосредоточатся на окружении Северодонецка и Лисичанска.

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Аналитики США озвучили следующие шаги армии РФ/ Reuters

Российские войска могут бросить больше сил на захват Северодонецка и Лисичанска на Луганщине, при этом они могут отказаться от идеи достичь административных границ Донецкой области.

При попытках окружить упомянутые два города российские оккупанты могут пытаться перерезать последнюю автомагистраль, которая соединяет эти населенные пункты с остальной Украиной. Об этом рассказали аналитики американского Института исследования войны (ISW).

Отмечается, что вероятно армия РФ уже не будет пытаться полностью окружить подразделения украинских войск от Донецка до Изюма, зато они сосредоточатся на том, чтобы захватить всю Луганскую область.

Россияне могут попытаться удержать линию к западу от города Волчанск на Харьковщине, чтобы защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма. Аналитики отмечают, что пока непонятно, удастся ли им это сделать. Однако на этом направлении российские войска не могут дальше продвигаться из-за неудачного наступления в районе Изюма.

Поскольку оккупантам уже неоднократно не удалось форсировать реку Северский Донец вблизи села Белогоровка на Луганщине – там их каждый раз разбивали украинские военные – российские операции могут подвинуться дальше на восток.

Также аналитики США спрогнозировали, что российские захватчики окончательно покинут позиции возле Харькова.

Отмечается, что в ближайшее время может начаться наступление защитников Украины в районе Изюма.

Кроме этого, американские аналитики предположили, что войска РФ стремятся установить постоянный контроль на юге Украины – об этом свидетельствует тот факт, что российские силы укрепляют оккупированные населенные пункты в регионе.

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Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины вышли на государственную границу с Россией в Харьковской области. Это сделали военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны.

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