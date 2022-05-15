Армия Украины вышла на границы с Россией в Харьковской области

Войска Украины в Харьковской области / Скриншот

Войска Украины вышли на рубежи государственной границы Украины с Россией в Харьковской области. Соответствующее видео опубликовали военные 227-й батальон 127-й бригады территориальной обороны.

"Господин президент! Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины. Докладываю: сегодня, 15 мая (боец, по всей видимости, по ошибке назвал дату "14 апреля", - ред.) 227-й батальон 127-й территориальной обороны Украины вышел на рубеж и границу, на линию разграничения со страной-оккупантом. Мы дошли, господин президент. Мы тут…мы на границе!"

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