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Армия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – Залужный

5 мая 2022, 14:31

Силам обороны Украины очень нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS, - сказал Валерий Залужный.

ВСУ, военные
ВСУ наступают на занятые войсками России позиции в Харьковской области / Фото Reuters

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Луганском направлении, где в районе Попасной, Кременной и Тормского продолжаются идти ожесточенные боевые столкновения. Россия возобновила активное применение крылатых ракет с целью разрушения путей, по которым идет военно-техническая помощь Киеву. В такой ситуации украинское государство нуждается в получении ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

В своем Telegram-канале он рассказал о разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли. Обсуждалась оперативная обстановка по войне Москвы против Киева.

По словам военачальника, речь шла о концентрации усилий на Луганском направлении. В районе Попасной, Кременной и Торского продолжают идти жесткие боевые столкновения. Силы обороны Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе сил обороны Украины к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях", - сказал Залужный.

Также он акцентировал внимание на том, что Россия возобновила активные обстрелы территории Украины крылатыми ракетами. Агрессор намеревается разрушить пути поставок оружия Киеву от Запада. В такой ситуации украинскому государству нужны ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS.

Смотрите видео Главред – Арестович рассказал, когда будет контрнаступление ВСУ

Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов"Вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS является очень актуальным", - подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками России в Центральном восточном округе Рустам Миннекаев ранее заявил, что Москва собирается оккупировать все районы Донбасса, южные регионы Украины и соорудить коридор в захваченный Крым. Такие задачи оккупанты намерены реализовать в рамках "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что продвижение войск России замедляется, оккупанты до 9 мая могут утратить наступательный потенциал. По его словам, у войск Украины до недели может уйти на то, чтобы остановить группировку врага в направлении Гуляйполя и "вытормозить" его войска на херсонском направлении. Возможно, российские захватчики вынуждены будут перейти в оборону.

Как полагает спикер Банковой Арестович, масштабное контрнаступление ВСУ на войска РФ в Украине может начаться в середине июня. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить достаточное количество вооружений от Запада. В дальнейшем баланс сил на некоторых участках может измениться.

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