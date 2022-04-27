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Украина получит мощное оружие: Арестович поведал, когда ждать ожесточенных боев

27 апреля 2022, 23:40

До конца мая-начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил.

Арестович
Арестович высказался о контрнаступлении ВСУ / УНИАН

В скором времени наша страна получит мощное оружие от Запада, а впоследствии начнет активные наступательные действия для освобождения территории Украины, заявил в новом обращении советник руководителя ОП Украины Алексей Арестович.

"До конца мая-начала июня западное оружие поступит в товарном количестве, способном изменить соотношение сил и средств на конкретном участке фронта, а может быть на двух или трех. Я думаю, что к середине июня мы получим боеспособные части, вооруженные этим западным оружием, готовые переходить в наступление", - сказал Арестович.

Также советник руководителя ОП Украины рассказал как события будут развиваться дальше.

"Вторая половина июня, а скорее всего июль - это ожесточенные бои. Но уже украинская армия пойдет в наступление. Российская армия это понимает, они погонят срочников, которых начали призывать с апреля. И этих ребят, которые прошли двухмесячные или одномесячные учения, на старой ржавой технике, которую как-то удастся восстановить, радостно бросят под мясорубку западного оружия и злых украинских военных", - сообщил Алексей Арестович.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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