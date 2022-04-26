Война России против Украины может продлиться до Нового года – Арестович

Сроки завершения войны будут зависеть от ряда обстоятельств - Арестович / Фото УНИАН

Украине в состоянии войны с РФ следует готовиться к тому, что военные действия могут затянуться даже до Нового года. Ситуация зависит от определенных обстоятельств. Окончание активной фазы боев на Донбассе, по всей видимости, не будет означать завершения войны. Могут быть тактические действия и налеты. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе разговора с российским правозащитником Марком Фейгиным во вторник, 26 апреля, он рассказал о том, что украинцам следует быть готовыми к продолжительной фазе войны с Россией. Завершение наступления оккупантов на Донбассе не будет означать окончания войны. Могут быть налеты и тактические действия со стороны врага.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичПо его словам, боевые действия могут затянуться и до Нового года. Ситуация будет зависеть от обстоятельств.

"Надо настраиваться на долгую историю, прекращение активной фазы на Донбассе, это не означает конец войны. Все равно дальше будут тактические действия, налеты, война... Это длинная история и может быть совсем длинная, это может быть до Нового года, все зависит от ряда обстоятельств", - подчеркнул Алексей Арестович.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Украина готовится к переходу в контрнаступление на занятые РФ позиции. Украинские войска ожидают, когда армия получит тяжелое вооружение от Запада. Как только западный мир предоставит нужное оружие, ВСУ немедленно перейдут в атаку.

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким заявил, что регион пока не ждет наступления со стороны войск России. Однако идет подготовка к любым сценариям. По его словам, силы обороны Украины готовятся к наступлению на Херсон.

Президент РФ Владимир Путин разразился условием, согласно которому Россия якобы не готова говорить о гарантиях безопасности для Украины до того, как стороны согласуют предварительный проект соглашения о статусе Крыма и Донбасса. Документацию, дескать, должны подготовить российская и украинская делегации.

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