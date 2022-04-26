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Армия Украины намерена освободить Херсон, а Николаев атаки оккупантов РФ пока не ждет – Ким

26 апреля 2022, 22:56

Украинские войска в Николаевской области готовятся как к защите, так и к наступлению, сказал Виталий Ким.

ВСУ, война
ВСУ собираются идти в наступление на войска РФ в Херсоне - Ким / Фото Reuters

Власти Николаевской области пока не ожидают наступления со стороны войск России. Однако руководство региона готовится к любым сценариям, включающим защиту и ответное наступление на захваченные врагом позиции. При этом армия Украины готовится к организации контрнаступления с целью освобождения Херсона. Об этом заявил руководитель Николаевщины Виталий Ким.

В эфире всеукраинского телемарафона он рассказал о том, что местные власти пока не ждут наступления российских оккупантов на Николаевскую область. Однако регион все равно должен быть готов к возможной атаке захватчиков.

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"При этом армия Украины готовится организовать контрнаступление с целью освобождение Херсона.

"Наступление на Николаев не ожидается. Ожидается наступление на Херсон. Мы хотим сами наступать. Мы готовимся к защите, к плохому варианту, если мы проиграем на передней линии. Мы готовимся наступать и защищаться. Мы готовимся к худшему сценарию всегда", - подчеркнул Виталий Ким.

Ситуация в Херсоне

Российские оккупационные войска осуществили военное вторжение в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители выступают против оккупации страной-агрессором РФ. Они регулярно выходят на мирные акции в поддержку Украины.

Смотрите видео ТСН – в Херсоне люди соберутся на митинг против создания оккупантами РФ "ХНР"

25 апреля российские оккупационные войска захватили здание Херсонского городского совета. Они выгнали работников мэрии из своих кабинетов. Государственный флаг Украины со здания сняли. Мэр города Игорь Колыхаев вынужден был покинуть свой кабинет.

Вооруженные силы 26 апреля сообщили о продолжении наступления в Херсонской области. Силы обороны Украины успешно ликвидируют врагов и отвоевывают украинские населенные пункты. ВСУ освободили 5 населенных пунктов, оккупанты отступили на рубежи легендарной Чернобаевки.

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ВСУ Николаевская область российские войска Херсонская область Виталий Ким
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