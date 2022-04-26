Дальше - Чернобаевка и Херсон: ВСУ освободили еще 5 населенных пунктов на юге, уничтожив десятки оккупантов

Наши защитники успешно продвигаются в сторону Херсона.
На Херсонщине украинские защитники продолжают успешно уничтожать врагов и отвоевывать наши населенные пункты.
За прошедшие сутки ВСУ удалось освободить 5 сел, оккупанты отступают на рубежи Чернобаевки, сообщает Оперативный ВСУ.
"На Херсонском направлении освобождены 5 сел, оккупанты отступают на рубеже легендарной Чернобаевки", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Генштабе отчитались о 70 новых уничтоженных врагах на Херсонщине. Их ликвидировали в районе населенного пункта Большая Александровка. Также там был уничтожен склад российских оккупантов с боеприпасами. В Генштабе говорят, что точное количество уничтоженных россиян еще уточняется.
Стоит отметить, что 24 апреля на юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов - враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области.
Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.
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