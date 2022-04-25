УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов

25 апреля 2022, 08:04

Враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

ВСУ
ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине / УНИАН

На юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Пивдень".

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

Зафиксировано, что враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.

Читайте такжеВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - раненВ то же время ВСУ удалось освободить от российских оккупантов пять населенных пунктов Николаевской области, которые расположены неподалеку от Херсонской.

Украинским защитникам удалось ликвидировать 73 оккупантов и семь единиц их техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Ранее на Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

Напомним, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В результате огневого удара на временно оккупированной территории Херсонской области были уничтожены двое генералов РФ.

Читайте также:

viber
война в Украине ВСУ новости Николаева
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договорАстролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договор Невероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитомНевероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитом Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везениеФинансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение Не самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в маеНе самый лучший месяц: кому из знаков стоит быть осторожными в мае Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в МосквеЛюбовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве
Поддержите Главред

Последние новости

08:04

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов

08:02

Вернется домой как груз 200: на Донбассе ликвидирован предатель Украины родом из Севастополя

07:33

Чернобаевка - 17:0: ВСУ разбили оккупантов на ХерсонщинеВидео

07:28

День дочери 2022: милые поздравления и картинки к празднику

07:15

Провал РФ в битве за Донбасс близок: Грозев спрогнозировал отступление оккупантов

Реклама
06:34

Взрывы и сильный пожар на нефтебазе в Брянске: над городом - клубы дыма, огонь не могут потушитьВидео

06:29

Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиноймнение

04:50

Доллар по 35 гривен: появился неожиданный послевоенный валютный прогнозВидео

04:20

Жуткая вода и животные: врач поведал, почему еще опасно возвращаться в Ирпень

03:40

Украину накроет невероятная жара: синоптики назвали самый теплый день неделиВидео

03:08

Адольф и Ева: почему обручальное кольцо у любовницы Путина Кабаевой - хороший знак для Украины

02:37

Военный эксперт рассказал, какие проблемы у России с наступлением на ДонбассеВидео

02:07

Тактика шока и трепета не сработала: Арестович объяснил, как Украина выстояла в первые дни войныВидео

01:31

Путин допустил 3 ошибки наступая на Донбасс и юг Украины: теперь он останется без армии - эксперт

00:51

Приметы на 25 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:50

Удар по Путину: США могут ввести санкции против Алины Кабаевой - WSJ

00:36

Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые деталиВидео

00:11

Ракетные удары по Кременчугу: у города появилась еще одна проблема

00:06

"Да здравствует Франция": Макрон сделал важное заявление и вспомнил Украину, после победы на выборахВидео

00:03

Под водку и русскую попсу: Сеть взорвала вечеринка в Дании беженцев из ХарьковаВидео

Реклама
24 апреля, воскресенье
23:44

Оккупанты вывезли завод из Волчанска в Россию, а на его месте обустроили пыточную

23:23

Арестович рассказал, чего ждать на фронте в ближайшие дниВидео

23:00

Оккупантам устроили рельсовую войну: партизаны Беларуси сорвали наступление РФ на КиевВидео

22:51

"Киев все еще стоит": Байден сделал новое заявление о войне Путина в УкраинеВидео

22:44

Беженцы из Украины смогут остаться в Европе надолго - МВФВидео

22:24

Орков "перемололи" вместе с техникой: на востоке ВСУ уничтожили сотню оккупантовВидео

21:59

На Пасху оккупанты обстреляли Харьков, много погибших и раненыхВидео

21:56

Последний рубеж Мариуполя: морпехи назвали способ деблокады окруженного городаВидео

21:53

Орки готовят наступление на Кривой Рог из Херсонской области - глава ОВА

21:49

"Вышел в магазин и потерял всю семью": новые подробности убийства ребенка с мамой в ОдессеВидео

21:34

Дроны-убийцы: польские БПЛА-камикадзе наводят ужас на оккупантовВидео

21:26

Арестович назвал новое направление, где оккупанты сосредоточивают силыВидео

21:25

В Буче и Ирпени десятки жителей погибли от флешетов, их сбрасывали с самолетов

21:10

Макрон побеждает на выборах президента Франции: первые данные экзитполаВидео

21:03

Россия хочет засекретить информацию о финансовом состоянии дел в стране - WSJ

20:59

Громят авто и прокалывают шины: в Крыму украинские партизаны глумятся над Z-рашистамиВидео

20:57

Мэр Мариуполя шокировал новыми данными о потерях мирных жителейВидео

20:35

РПЦ помогает депортировать и расселять украинцев в России - СМИ

20:33

Будет ли новая битва за Киев: астролог назвала опасный период и гороскоп для УкраиныВидео

20:29

Взрывы и столбы черного дыма: РФ нанесла ракетный удар по ПолтавщинеВидео

Реклама
20:18

Александр Скичко и Елизавета Юрушева стали родителями в день Воскресения Христова

20:01

Британия не остановится, пока Путин не проиграет - МИД БританииВидео

19:57

Неделя после Пасхи 2022: приметы и что нельзя делать в Светлую седмицуВидео

19:51

ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерямиВидео

19:35

Обстрел Одессы – либо ракеты у России не высокоточные, либо она сознательно целится в младенцевмнение

19:33

Россия удерживает пленных украинских воинов в колониях общего режима - Денисова

19:27

Путин "похоронил" договор о мире после унижения от ВСУ - Financial TimesВидео

19:10

В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные селаВидео

18:56

Армейскую "элиту" РФ стерли в порошок: ВСУ уничтожили 90% лучших десантников врага - ГрозевВидео

18:42

В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять