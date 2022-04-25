ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине и уничтожили более 70 оккупантов

ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Николаевщине / УНИАН

На юге Украины ВСУ провели успешные операции по освобождению пяти населенных пунктов.

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики нарушают права и свободы гражданских. В частности, населенные пункты, где оккупанты планируют провести так называемые "референдумы", закрыты на выезд и въезд, рассказали в Оперативном командовании "Пивдень".

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести артиллерийско-минометные обстрелы по населенным пунктам.

Зафиксировано, что враг усилил разведывательные активности в сторону административной границы Николаевской области. Однако украинские защитники сорвали попытку выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага. Российские военные понесли потери до 50% и отступили.

Читайте такжеВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - раненВ то же время ВСУ удалось освободить от российских оккупантов пять населенных пунктов Николаевской области, которые расположены неподалеку от Херсонской.

Украинским защитникам удалось ликвидировать 73 оккупантов и семь единиц их техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.

Ранее на Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

Напомним, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В результате огневого удара на временно оккупированной территории Херсонской области были уничтожены двое генералов РФ.

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