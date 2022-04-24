ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов

Наши защитники дали достойный отпор российским войскам.
На Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.
В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг пытался безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.
"Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.
Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупантов и 13 единиц техники:
- 2 танка;
- система реактивного залпового огня;
- 6 единиц бронированной и инженерной техники;
- 4 БПЛА-разведчики.
Читайте такжеВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие - АрестовичНапомним, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В результате огневого удара на временно оккупированной территории Херсонской области были уничтожены двое генералов РФ.
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