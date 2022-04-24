ВСУ освободили 8 населенных пунктов на Херсонщине и уничтожили более 70 оккупантов / УНИАН

На Херсонщине российские оккупанты предприняли попытки захватить новые населенные пункты, но их атаки были отбиты ВСУ. Наши защитники освободили 8 населенных пунктов и нанесли оккупантам потери.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что враг пытался безрезультатно провести штурмовые действия в направлении Александровки и Таврического. Также враг предпринял неудачную попытку завладеть Николаевкой.

"Нанесением огневого поражения артиллерией общей поддержки группировки атаки противника отражены. Наши подразделения с позиций наблюдательных постов возобновили контроль над 8 населенными пунктами Херсонской области", – говорится в сообщении.

Украинским героям удалось уничтожить 74 оккупантов и 13 единиц техники:

2 танка;

система реактивного залпового огня;

6 единиц бронированной и инженерной техники;

4 БПЛА-разведчики.

Читайте такжеВСУ способны освободить Херсон от оккупантов, но есть условие - АрестовичНапомним, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. В результате огневого удара на временно оккупированной территории Херсонской области были уничтожены двое генералов РФ.

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