ВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - ранен

ВСУ нанесли огневой удар по позициям оккупантов на Херсонщине / Макс Левин

В результате огневого удара Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Херсонской области уничтожены двое генералов РФ.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов.

Отмечается, что огневому поражению подвергся передовой пункт управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск.

В ГУР уточнили, что передовой пункт оккупантов "вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области".

"Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы (!), один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован", - утверждают в украинской разведке.

Обратим внимание, что по данным Инсайдера, убитых и раненых оккупантов привезли в больницу захваченной Голой Пристани.

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