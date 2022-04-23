ВСУ уничтожили командный пункт врага под Херсоном: убиты двое генералов РФ, один - ранен

Убитых и раненых оккупантов привезли в больницу захваченной Голой Пристани.
В результате огневого удара Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Херсонской области уничтожены двое генералов РФ.
Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны, 22 апреля ВСУ нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов.
Отмечается, что огневому поражению подвергся передовой пункт управления 49 общевойсковой армии российских оккупационных войск.
В ГУР уточнили, что передовой пункт оккупантов "вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области".
"Результат поражения — ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы (!), один тяжело ранен, в критическом состоянии эвакуирован", - утверждают в украинской разведке.
Обратим внимание, что по данным Инсайдера, убитых и раненых оккупантов привезли в больницу захваченной Голой Пристани.
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