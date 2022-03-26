Глава Николаевщины объяснил, в чем феномен Чернобаевки

ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке уже 10 раз / Фото Maxar Technologies

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.

По его словам, в Чернобаевке находится аэродром, который российские военные заняли буквально в первые дни войны. Они стали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО Град, РЭБ, ПВО и тому подобное, рассказал Ким в интервью УНИАН.

"Их начали обстреливать наши силы, так как оккупанты там как на ладони. Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить, и им постоянно прилетает. Думаю, наши военные пристреляли точку, поэтому теперь легче по ним попадать. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, либо пока они оттуда не уедут, история будет повторяться", - отметил глава Николаевщины.

Как сообщал Главред, 24 марта Вооруженные силы Украины нанесли очередное огневое поражение российским оккупационным силам в Чернобаевке Херсонской области. Как уточнил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке уже в 10-й раз.

Справка. Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.

Чернобаевка была основана в конце 17 века, а историю ее возникновения связывают с запорожским сечевым казаком Петром Чернобаем, который получил эти земли в подарок от русской царицы Екатерины.

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