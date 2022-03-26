Глава Николаевщины объяснил, в чем феномен Чернобаевки

В Чернобаевке находится аэродром, который российские военные используют как опорный пункт для дальнейшего продвижения. Захватчики там как на ладони.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким объяснил, почему российские оккупанты продолжают настойчиво стягивать технику в Чернобаевку Херсонской области, хотя постоянно попадают под удары украинских защитников.
По его словам, в Чернобаевке находится аэродром, который российские военные заняли буквально в первые дни войны. Они стали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО Град, РЭБ, ПВО и тому подобное, рассказал Ким в интервью УНИАН.
"Их начали обстреливать наши силы, так как оккупанты там как на ладони. Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить, и им постоянно прилетает. Думаю, наши военные пристреляли точку, поэтому теперь легче по ним попадать. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, либо пока они оттуда не уедут, история будет повторяться", - отметил глава Николаевщины.
Как сообщал Главред, 24 марта Вооруженные силы Украины нанесли очередное огневое поражение российским оккупационным силам в Чернобаевке Херсонской области. Как уточнил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке уже в 10-й раз.
Справка. Чернобаевка — посёлок городского типа в Белозёрском районе Херсонской области Украины с населением 9275 человек в 10 километрах от Херсона. На окраине находится международный аэропорт Херсон.
Чернобаевка была основана в конце 17 века, а историю ее возникновения связывают с запорожским сечевым казаком Петром Чернобаем, который получил эти земли в подарок от русской царицы Екатерины.
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