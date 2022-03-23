Армия РФ вывела свою авиацию из Чернобаевки: ВСУ более 7-ми раз ударили по этим позициям оккупантов

Вывод Россией авиации из Чернобаевки - сигнал провала наступления в этом направлении, - эксперты / Planet Labs

Анализ новых спутниковых фотоснимков аэродрома в Чернобаевке Херсонской области указывает на вывод оккупантами России с данной позиции своих вертолетов. На фото от 21 марта российской авиации там уже нет. Ситуация указывает на провал наступления противника в этом направлении, а в Киеве говорят о развитии контрнаступления на Херсон.

Как сообщает The New York Times, на спутниковых снимках компании Planet Labs от 16 марта четко видно, что там есть российские вертолеты. Однако уже 21 марта на снимках их нет. Как указано, авиация и артиллерия Украины в последние дни несколько раз наносила удары по аэродрому в Чернобаевке, который стал базой подвоза войск российских оккупантов с целью наступления на Николаев.

В Чернобаевке уже нет российских вертолетов / Planet Labs

По мнению военных экспертов, эвакуация аэродрома – один из показателей того, что российское наступление на этом направлении проваливается. В Киеве заявляют о развитии контрнаступления для того, чтобы освободить Херсон от оккупации РФ.

Удары ВСУ по позициям армии РФ в Чернобаевке

Президент Украины Зеленский ранее заявлял, что ситуация с Чернобаевкой войдет в историю военных кампаний как пример некомпетентности российского военного командования.

"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные, их командиры показали себя полностью... такими, какие они есть, - бездарными, способными просто гнать своих людей на убой", - сказал глава государства.

Впервые украинские войска сокрушили оккупантов в Чернобаевке 27 февраля. Но они снова дислоцировали там свои новые вертолеты.

7 марта силы обороны Украины уничтожили в Чернобаевке 30 вертолетов.

16 марта украинцы вновь уничтожили вражеские вертолеты, а 18 марта в Чернобаевке ликвидировали командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Погиб командующий подразделения.

В шестой раз ВСУ уничтожили позиции РФ в Чернобаевке также 18 марта.

7-й по счету удар по позициям вражеских войск в Чернобаевке был нанесен 21 марта.

22 марта ВСУ нанесли новый урон РФ в Чернобаевке. Также российские войска пытались запустить ракету, но в итоге она упала на их же позиции.