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"Бандера - в Чернобаевке": в Сети высмеяли тотальный провал РФ на Херсонщине

19 марта 2022, 16:16

Пользователи пытаются разгадать магическую силу села Чернобаевка в Херсонской области.

Удар по оккупантам на аэродроме в Чернобаевке / Maxar Technologies

Российские оккупанты несут большие потери в Херсонской области. Неоднократные попытки закрепиться на аэродроме в Чернобаевке потерпели неудачу.

В Сети уже ходят мемы о Чернобаевке, где вражеские десантники в который раз не могут высадиться, говорится в материале ТСН.

"Здесь вам всюду будет одна сплошная Чернобаевка!", - пишут пользователи.

В Сети пытаются разгадать магическую силу села в Херсонской области, где расположен аэропорт и оно пока занято россиянами. Минимум 4 раза украинские военные уничтожали там вражеские вертолеты и грузовики.

Соцсети уже взорвались десятками мемов об аэродроме, на который так безуспешно пытаются еще раз высадиться российские десантники. Именно на этот смертельный для оккупанта населенный пункт направляют все указатели.

Добавим, что в одном из мемов нашли причину тотальных неудач российских оккупантов. Пользователи пошутили, что в Чернобаевке живет сам Степан Бандера, которым в РФ пугают даже маленьких детей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что защитники Украины из полка Азов совместно с бойцами ВСУ пресекли попытки российских оккупантов построить понтонную переправу в селе Мощун Киевской области.

Об этом один из командиров Азова Максим Жорин рассказал в своем Telegram-канале.

"Ежедневные попытки русаков построить понтоны в селе Мощун, Киевской области не увенчались успехом. Теперь их техника вместе с некоторыми русскими солдатами плавает в реке Ирпень. Летом заберем!", – написал Жорин.

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Херсонская область война России и Украины
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