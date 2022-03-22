"Чернобаевка 7,5": Арестович рассказал, как российские оккупанты уничтожили сами себя

Алексей Арестович / скриншот

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал об очередной нашей удаче в Чернобаевке под Херсоном.

"По Чернобаевке на сегодня. Ночью российские войска из района аэродрома начали залпы "Смерчами" по Николаеву. В ответ мы им малость насыпали. В целом попугали, но в районе 01:30 попали четко в боекомплект "Смерча" и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки", - пишет Арестович.

Кроме того, днем они произвели пуск ракеты ПВО.

"Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар", - пишет он.

"Короче, Чернобаевка 7,5", - добавил Арестович в Facebook.

Бомбежка в Чернобаевке

27 февраля впервые на этом аэродроме позиции русских были разгромлены. После удара украинских Байрактаров россияне разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта там же украинцы уничтожили около 30 вертолетов.

16 марта стало известно об уничтожение еще семи боевых вертолетов русской армии.

18 марта в пятый раз украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ вместе с командующим армии, а также уничтожены и повреждены самолеты и вертолеты.

19 марта Вооруженные Силы Украины в шестой раз уничтожили позиции российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке под Херсоном.

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