Активные боевые действия в Украине прекратятся через две-три недели - Арестович

Алексей Арестович назвал российскую армию "зомби-нашествием". По его словам, оккупанты "будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро".
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович спрогнозировал, когда в Украине прекратятся активные боевые действия. По его прогнозу, это произойдет на всей территории страны через две-три недели.
Арестович назвал российскую армию "зомби-нашествием". По его словам, оккупанты "будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро".
"Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение пяти суток - это маленькая модель того, что будет происходить через три недели, будет время на оперативную паузу. За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - сказал Арестович в эфире телемарафона.
Как сообщал Главред, 21 марта советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что противник почти потерял возможность наступать практически на всех направлениях и подтягивает резервы. По его словам, Украина уничтожила четыре армии России (три ударные и одну воздушную) из десяти, которые есть у РФ.
Напомним, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что исключать возможность вторжения Беларуси в Украину пока что нельзя.
По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает "обрабатывать" Александра Лукашенко. Хозяин Кремля склоняет его к тому, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России.
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