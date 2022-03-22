Вторжение Беларуси в Украину нельзя исключать, Путин "обрабатывает" Лукашенко - МВД

Владимир Путин продолжает "обрабатывать" Александра Лукашенко / Reuters

Исключать возможность вторжения Беларуси в Украину пока что нельзя. Такое мнение озвучил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает "обрабатывать" Александра Лукашенко. Хозяин Кремля склоняет его к тому, чтобы Беларусь вступила в войну против Украины на стороне России.

"Белорусы не хотят воевать, и это четко понятно. В принципе говорить, что Беларусь отказалась от войны невозможно. Но то, что Лукашенко пытается петлять - это тоже позитив для нас. Мы ожидаем и готовы к этому наступлению, готовы на Волыни, готовы на Житомирщине", - сказал Денисенко.

20 марта в Минобороны Украины заявили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. В Генштабе ВСУ заявили, что существует большая угроза вторжения Беларуси на Волынском направлении.

21 марта Министерство обороны Беларуси заявило, что отводит своих десантников от украинской границы. В ведомстве отметили, что десантники возвращаются в пункты постоянной дислокации.

Тем временем директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа объяснил, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев.

Читайте такжеКогда у Путина закончатся резервы для продолжения войны в Украине - ответ экспертаВ свою очередь, народный депутат, глава Постоянного представительства Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что в случае агрессии Беларуси против Украины могут быть предприняты ряд шагов, которые закончатся свержением режима Александра Лукашенко. В частности, в течение первого часа с момента вторжения Беларуси будет объявлено о создании Белорусской народной армии на базе сотен белорусских добровольцев, которые уже воюют за Украину.

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