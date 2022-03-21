Эксперт объяснил, как повлияет на ход войны привлечение Россией белорусов и сирийцев/ Фото иллюстративное, Reuters

Александр Лукашенко уже поставил Беларусь в один ряд с государством-агрессором Россией, когда позволил Путину вводить российские войска и технику в Украину через Беларусь. Поэтому Лукашенко нужно будет привлекать к международной уголовной ответственности так же, как и Путина.

При этом в РБ сложилась неоднозначная ситуация относительно возможного введения в Украину белорусских военных и их участия в войне на стороне РФ. Об этом сказал директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа в интервью Главреду.

Он напомнил, что уже были попытки ввести российские военные силы в Украину под белорусским флагом.

"Насколько я понимаю ситуацию, которая складывается внутри военного руководства РБ, белорусские военные в целом не хотят воевать против Украины на стороне Путина. У них нет такого желания и, более того, у них нет большого боевого опыта. У них вообще нет боевого опыта – редко кто из них принимал участие в миротворческих спецоперациях за пределами Беларуси", – отмечает эксперт.

Самопровозглашенный белорусский президент сейчас пытается маневрировать перед Путиным, говорит Шулипа. Есть вероятность, что он будет обвинять Украину в каких-то актах агрессии против Беларуси, однако не будет привлекать к войне против нашего государства своих военных.

Стоит ли украинцам бояться сирийцев

По мнению эксперта, несколько сотен сирийцев могут прибыть в Украину через Беларусь и будут участвовать в попытке блокировать Киев. Но как бойцы они "нулевые", считает Шулипа.

"С одной стороны, они не привыкли воевать в таких серьезных конвенционных войнах, а с другой – у них возникнет огромная языковая проблема. Потому что сирийцы в основном знают только арабский язык и с большим трудом английский. Каким образом они будут общаться с российским командованием – трудно себе представить", – отмечает эксперт.

Еще одна проблема, с которой столкнутся сирийцы – другой климат, к которому они не привыкли. Ведь в их стране практически 9 или 10 месяцев лето.

Поэтому участие в войне против Украины сирийцев скорее всего будет просто показухой. Цель такой показухи – поднять боевой дух российских захватчиков.

"Чтобы показать им, что они не одни – мол, здесь и кадыровцы, и сирийцы, а потом еще и вагнеровцы, а потом Путин еще найдет какой-то хлам для того, чтобы приехать и повоевать против украинцев. Поэтому их не следует рассматривать как какую-то серьезную силу для Украины, потому что для 40-миллионной страны (несмотря на то, что многие женщины и дети выехали за границу) это не будет иметь никакого критического значения", – подчеркнул Юрий Шулипа.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что Россия открыла в Сирии центры вербовки наемников, которые готовы за деньги выполнять преступные приказы. Вблизи украинской границы в Ростовской области России и Гомельской области Белоруссии были развернуты лагеря для размещения и подготовки сирийских наемников.

20 марта Вооруженные силы Украины сообщили, что зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Однако украинские военные готовы дать отпор, отметили в ВСУ.

Также в Беларуси сейчас активизировалась деятельность партизан. Они взорвали значительную часть путей и российские поезда на железной дороге РБ. Так они пытаются не допустить белорусских солдат в Украину для участия в войне на стороне страны-агрессора России.

Читайте также: