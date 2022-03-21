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"Немцы, у вас есть сила!": Зеленский обратился к гражданам Германии из-за членства Украины в ЕС

21 марта 2022, 10:59

Президент напомнил, что Украина борется за стремление быть с Европой на поле боя, и добавил, что граждане Германии могут помочь в этом давлением на политиков.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский обратился к гражданма Германии / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеобращение 21 марта - в двадцать шестой день войны в Украине.

В этот раз глава государства обратился к гражданам Германии.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, за которое мы боремся на поле боя. И которое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственным мнением, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, у вас есть сила!", - сказал глава государства.

Зеленский также призвал жителей Германии бойкотировать российские товары, чтобы не спонсировать войну на Украине.

"Не спонсируйте, пожалуйста, военную машину этой страны, России. Никакого евро для оккупантов, закройте для них все ваши порты, не снабжайте товарами, отказывайтесь от российских энергоресурсов, давите, чтобы Россия ушла из Украины. Я верю, что мир возможен, но вы должны действовать, чтобы прийти к миру – каждый в Германии, в Европе, чтобы Киев снова могли называть новым Берлином, чтобы на наших улицах было так же безопасно, как и у вас, чтобы дети играли не в укрытиях... Никакого шанса российским ракетам, бомбам, войне. Действуйте, чтобы наступил мир", - призвал Зеленский.

Как сообщал Главред, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывод Европейской Комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.

17 марта Владимир Зеленский заявил, что Федеративная республика Германия принимает участие в строительстве новой стены в Европе, когда затягивает вступление Украины в Евросоюз и НАТО. По его слловам, немецкие компании продолжили сотрудничать с Россией, которая использует Берлин и другие государства, чтобы финансировать войну. При этом украинское государство благодарно тем немецким политикам и бизнесу, которые решили поддержать Киев.

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