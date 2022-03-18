Членство Украины в ЕС: ЕК подготовит вывод через несколько месяцев - Зеленский

Владимир Зеленский / Фото Reuters

Вывод Европейской Комиссии относительно заявки Украины на членство в Европейском Союзе будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Twitter.

"Был предметный разговор с председателем Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Вывод ЕК относительно заявки Украины на членство в ЕС будет подготовлен на протяжении нескольких месяцев. Правительству и ЕК дано поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", - написал Зеленский.

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверила, что европейский путь Украины уже начался, и проинформировала о выделении второго транша макрофинансовой помощи в размере 300 миллионов евро.

"Я заверила Президента Украины Владимира Зеленского в непрерывной поддержке ЕС. Европейский путь Украины начался. Такие времена требуют дальновидности, устойчивости и выносливости, чтобы делать один трудный шаг за другим. Европейская комиссия будет двигаться вперед по этому пути", - подчеркнула фон дер Ляйен.

"Я проинформировала Президента Зеленского о выделении 2-го транша макрофинансовой помощи Украине в размере около 300 миллионов евро", - подчеркнула она.

Как отметила президент ЕС, эти деньги сейчас нужны смелым людям Украины."Они поддержат финансы страны, поскольку эта бессмысленная война все еще продолжается", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Присоединение Украины к Евросоюзу

Напомним, в Версале состоялся экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины. Одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС. Как сообщил после саммита президент Литвы Гитанас Науседа, переговоры прошли успешно для нашей страны – европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, находящейся в состоянии войны.

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