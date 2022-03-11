Европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины - Науседа

Евросоюз, Украина / УНИАН

В Версале прошел экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины. Одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС.

Как сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, переговоры прошли успешно для нашей страны.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - написал лидер Литвы в Twitter.

Дискуссия за закрытыми дверями по этому поводу длилась 5 часов. Принятое решение по европерспективе Украины публикует "Европейская правда":

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свой вывод по поводу этого заявлению в соответствии с соответствующими положениями Договоров ЕС. Прямо сейчас, до утверждения этого вывода, мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

Читайте такжеСтраны ЕС принимают украинцев: как получить статус беженца в ЕвропеНапомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что вести переговоры о вступлении в ЕС с находящейся в состоянии войны страной нереально. Об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в четверг в Версале.

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