"Это оружие уже на наших улицах": украинскую энергосистему могут присоединить к ЕС

Энергетика / tsn.ua

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна работает над своей энергетической независимостью даже во время войны и призывает Европу тоже идти по этому пути.

В частности министр призвал отказаться от российского газа.

Он подчеркнул, что Европа должна в своей политике руководствоваться новыми реалиями, с которыми столкнулся весь мир 24 февраля, когда Россия совершила военное вторжение в Украину.

"Мы предупреждали, что Россия использует газ как оружие. И вот сегодня это оружие уже на наших улицах... Европейцы просто должны принять решение. Они просто должны отказаться от закупки российского газа и нефти. Возможности для диверсификации есть", – сказал Галущенко.

При этом он заявил, что украинская энергосистема может синхронизироваться с европейской ENTSO-E уже на следующей неделе, то есть после 14 марта.

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Процесс по состоянию на 8 марта находится на завершающей стадии. Это поможет укреплению энергетической независимости Украины.

"Сейчас заканчивается техническая подготовка синхронизации. Она должна завершиться в ближайшие несколько дней. Мы ожидаем, что в ближайшую неделю должно состояться наше присоединение", – заявил министр.

Энергосистема континентальной Европы (ENTSO-E) – европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии. Она объединяет 43 оператора в 36 странах Европы.

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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