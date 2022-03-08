Байден принял жесткое решение о запрете на импорт нефти, газа и угля из РФ

Джо Байден / скриншот

Президент США Джо Байден во вторник, 8 марта, может объявить о запрете импорта российской нефти, природного газа и угля в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех источников знакомых с этим решением.

США сделают этот шаг самостоятельно, без своих европейских союзников, среди которых возникли разногласия по этому вопросу.

"Страны ЕС гораздо более зависимы от российских энергоносителей, чем США", - говорится в сообщении.

Чиновники США решили пойти на этот шаг, учитывая огромное политическое давление внутри страны.

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Когда Байден огласит свое решение

Ожидается, что президент США Байден объявит свое решение в 17:45 по киевскому времени.

В Белом доме анонсировали выступление президента США с речью о новых мерах по сдерживанию российской агрессии против Украины.

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Война в Украину 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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