Война в Украине: Байден провел срочный разговор с Макроном, Шольцем и Джонсоном

Лидеры подтвердили свою решимость продолжать увеличивать потери России.
Президент США Джо Байден провел видеовстречу с лидерами трех стран из-за вторжения России в Украину.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.
"Провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом Макроном, канцлером Шольцом и премьер-министром Джонсоном", - отметил Байден.
Лидеры подтвердили свою решимость продолжать увеличивать потери России за ее неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину.
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Война в Украину 2022
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.
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