Байден эмоционально обратился к россиянам из-за войны в Украине

Президент США выразил убеждение, что россияне должны быть против уничтожения украинского государства и украинского народа.
Президент США Джо Байден эмоционально обратился к россиянам.
Как сообщает Twitter Госдепа, Байден призвал граждан России остановить агрессию против Украины.
"Я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины - страны и народа, с которыми вас связывают такие глубокие родственные, исторические и культурные отношения", - сказано в сообщении.
На опубликованном фото написано: "Гражданам России: вы нам не враги".
Напомним, в США допускают обеспечение бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер. Несмотря на беспокойство, что это втянет НАТО в прямой конфликт с РФ, это, по мнению Волкера, всё же можно сделать по примерам предыдущих операций.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет Stinger в Украину. Американские зенитные ракеты станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов.
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