Байден хочет выделить 32,5 миллиарда долларов на поддержку Украины – The Washington Post

С соответствующим обращением Администрация американского президента обратилась к Конгрессу США.
Американский президент Джо Байден хочет выделить на поддержку Украины 32,5 миллиарда долларов.
С соответствующим обращением администрация Байдена обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, пишет The Washington Post.
"Администрация Байдена просит 32,5 миллиарда долларов на помощь Украине", – говорится в сообщении.
Напомним, в США допускают обеспечение бесполетной зоны над Украиной. Такое мнение высказал бывший спецпредставитель США по Украине, экспосол Соединенных Штатов при НАТО Курт Волкер. Несмотря на беспокойство, что это втянет НАТО в прямой конфликт с РФ, это, по мнению Волкера, всё же можно сделать по примерам предыдущих операций.
Также сообщалось, что Соединенные Штаты впервые одобрили прямые поставки зенитных ракет Stinger в Украину. Американские зенитные ракеты станут частью поставок объемом 350 миллионов долларов.
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