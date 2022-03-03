"Вы восстановите все, что уничтожили": Зеленский призвал россиян учить слово "репарация"

Зеленский заявил, что Россия восстановит все, что уничтожила / instagram.com/zelenskiy_official

В ходе сегодняшнего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей России учить слово "репарация" и "контрибуция".

Глава государства заявил, что Украина не простит своих потерь - ни людей, ни инфраструктуры, и Россия обязательно все вернет нашей стране и каждому украинцу по отдельности.

"Мы восстановим каждый дом, каждую улицу, каждый город. И говорим России: учите слова "репарации" и "контрибуции". Вы возместите все, что сделали против Украины. В полном объеме. А тех, кто погиб - мы не забудем", - сказал он.

Зеленский заявил, что российские захватчики пришли разрушать украинские города и уничтожать людей.

"Они забирают у нас все, что нам дорого. Вы отрезаете мирным жителям Украины электричество, воду, отопление. Вы оставляете людей без еды и лекарства. Вы расстреливаете маршруты, по которым можно произвести эвакуацию", - добавил глава государства.

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Также, по его словам, нет такого оружия, которое бы войска РФ не использовала против украинцев. И все же в России продолжают говорить, что собираются послать в Украину так называемые "гуманитарные колонны".

"Помните, безбожники: Когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться. Украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от нас все необходимое. Координационные штабы работают по полной. Настоящие гуманитарные грузы – в пути", - заверил Зеленский.

Читайте такжеЗапомните, безбожники, когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться - ЗеленскийКак пишет Википедиа, "репарации, в переводе с латыни - восстановление, - это форма материальной ответственности субъекта международного права за ущерб, причиненный в результате совершенного им международного правонарушения другому субъекту международного права. В частности, возмещение государством, в силу мирного договора или иных международных актов, ущерба, причинённого им государствам, подвергшимся нападению. Объем и характер репараций должны определяться в соответствии с нанесённым материальным ущербом.

Контрибуция, в переводе с латыни - всеобщий вклад, общественный сбор средств, - это платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу государства-победителя. Во время войны оплачивается населением занятой территории, по окончании войны — правительством побежденной страны, и может называться в литературе военной контрибуцией.

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