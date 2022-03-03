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Дерипаска спрогнозировал самый жесткий кризис в России из-за нападения на Украину

3 марта 2022, 13:19

По его словам, последствия будут такими, будто кризис 1998 года умножили на три.

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Дерипаска спрогнозировал самый жесткий кризис в России из-за нападения на Украину/ dossier-ua.com

За нападение на Украину Российскую Федерацию ждет самый жесткий кризис, который продлится минимум три года. Такой прогноз сделал один из самых влиятельных российских бизнесменов Олег Дерипаска.

Об этом он сказал, выступая на Красноярском экономическом форуме, пишет "Зеркало недели".

"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: "опустят железный занавес или не опустят?", железный занавес уже опустили. Кризис минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три", – отметил бизнесмен.

По его словам, за три недели можно будет понять, как повлияют введенные санкции на государственные банки России.

Дерипаска добавил, что первым шагом к стабилизации ситуации должен стать мир.

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"Второй шаг – честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять населения", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что россияне массово жалуются на отсутствие денег и проблемы с выдачей валюты, даже по предварительному заказу и комиссии. Банки объясняют это растущим спросом и сложной логистикой через западные санкции.

При этом в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов экономист и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов заявил, что фондовый рынок России мертв. Так он ответил на вопрос пропагандистской журналистки, надеется ли остаться в биржевой стратегии, и добавил, что уже готовится работать Дедом Морозом.

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